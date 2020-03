Posle Italije, i Španija prestigla Kinu po broju umrlih od koronavirusa

RTS pre 39 minuta

Španija je sa 3.434 smrtna slučaja prestigla Kinu po broju žrtava i trenutno je druga zemlja u svetu po toj neslavnoj statistici, iza Italije, saopštilo je špansko Ministarstvo zdravlja.

Za samo 24 sata u Španiji je broj umrlih skočio za 27 odsto, a zaraženo je ukupno 47.610 osoba. Vlada Španije nada se da će do kraja nedelje efekti izolacije početi da daju rezultate, a posle podne Kongres treba da odluči da li da vanredno stanje produži do 11. aprila. Ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da je ubeđen da će do tada neke mere moći da budu ublažene, ali da je sada prerano govoriti o tome.