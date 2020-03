Skraćen prolećni raspust, proba male mature posle Uskrsa

B92 pre 52 minuta | Tanjug

Prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola umesto deset dana trajaće četiri dana, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević

On je dodao da će nakon Uskrsa biti organizovana onlajn proba male mature. Školskim kalendarom predviđeno je da prolećni raspust traje od 11. do 20. aprila, a ministar kaže da je u vanrednim okolnostima nepotrebno prekidati nastavu koja je organizovana na daljinu, te da je u dogovoru sa premijerkom Anom Brnabić napravio izmenu školskog kalendara. "Svi će imati pauzu od četiri dana za verske praznike. Za hrišćanski deo to je veliki petak, subota, Vaskrs i vaskršnji