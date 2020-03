Uhapšen zato što je ispalio 30 hitaca u vazduh sa terase u Zemun Polju

Novi magazin pre 9 sati | Beta

Policija u Beogradu uhapsila je S.D. (23) osumnjičenog da je u beogradskom naselju Zemun Polje, sa terase svoga stana, iz automatske puške ispalio u vazduh 30 hitaca.

Sumnja se da je S.D. sinoć posle toga sakrio automatsku pušku sa pet praznih okvira i tri okvira sa 90 metaka u stanu svoga oca, koji živi u istoj zgradi sa njim. Policija je prilikom pretresa pored automatske puške i okvira, pronašla i nastavak za tromblonsku minu. On je osumnjičen za krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti, te je njemu određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz