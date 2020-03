Epidemiolog: Sledeća nedelja će biti teška, poboljšanje krajem aprila

Radio 021 pre 3 sata | Tanjug, Blic

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović očekuje da će krajem apila doći do znatnijeg pada u broju obolelih od virusa korona u Srbiji.

"Ako izdržimo naredne dve nedelje, znači da ćemo moći dobro da se nosimo sve do kraja aprila, kada očekujemo da će doći do znatnijeg pada, a u maju očekujemo sporadične slučajeve", rekao je Tiodorović za "Blic". On je ocenio da se u ovom trenutku držimo dobro, iako iz dana u dan imamo sve više obolelih, a počeli smo da beležimo i smrtne slučajeve. "Sledeća nedelja biće teška, ali ako izdržimo disciplinovano još 15 dana, tada možemo reći da smo na dobrom putu da