Ana Ivanović i UNICEF donirali 35 respiratora vrednih pola miliona dolara (FOTO)

Vesti online pre 2 sata

Srpska teniserka Ana Ivanović je u saradnji sa UNICEF-om pomogla da se donira 35 novih respiratora za bolnice u našoj zemlji.

Kada se na to doda još 15 respiratora koji stižu zahvaljujući stalnim donatorima i nekolicini poznatih srpskih kompanija i banaka, to znači da u Srbiju stiže oprema vredna oko pola miliona dolara, odnosno ukupno 50 respiratora, saopštio je UNICEF. Uz to kao donacija stižu i zaštitne maske i higijenski pribor, sve u borbi protiv korona virusa. Upravo ove maske, zaštitna odela, naočare, rukavice, paketi zaštitne opreme za medicinske radnike, kao i 1.700 paketa