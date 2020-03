Postupak zbog kršenja mere samoizolacije se vodi protiv nekoliko stotina lica, u pritvoru 112 VIDEO

B92 pre 29 minuta | B92

Ministarstvo pravde dalo je peporuku da se suđenje osobama koja su prekršila meru samoizolacije obavlja onlajn putem video-linka.

Razlog za to jeste zaštita zaposlenih, kao i osoba protiv kojih se postupak vodi. "Protiv nekoliko stotina lica se trenutno vodi postupak i to u skoro svim sudovima u našoj zemlji. Od svih tih lica 112 njih je u pritvoru", rekao je državni sekretar u ministarstvu pravde Radomir Ilić i dodao da je njima određen pritvor na 30 dana. Ilić je dodao da među pritvorenima nema registrovanih slučajeva koronavirusa. On je objasnio i na koji način će se odvijati proces