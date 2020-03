(Uživo) čitav svet u borbi protiv korone: Zaraženo više od 532.000, najviše u Americi! I Boris Džonson oboleo od virusa

Kurir pre 52 minuta

- Koronavirisom u sveti zaraženo više od 532.000 ljudi - Potpuno izlečeno više pd 124.000 - Bitku izgubilo 24.090 - Amerika po broju zaraženih prestigla Kinu - Britanski premijer Boris Džonson zaražen

DRŽAVE ŠIROM SVETA SPREMAJU IMPROVIZOVANE BOLNICE “If you’re not taking it seriously … we really need to start.” Governments worldwide are rushing to build makeshift hospitals in response to the growing number of #coronavirus cases. pic.twitter.com/NsndaZjdCY — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 26, 2020 BIH: ČETIRI NOVA SLUČAJA, UKUPNO 229 ZARAŽENIH Sa četiri nova slučaja zaraze korona virusom u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj obolelih u tom entitetu popeo