Tiodorović: Još dve nedelje da sprečimo italijanski scenario, posle Uskrsa pik epidemije, zatim njeno jenjavanje

BEOGRAD - Narednih 15 dana su ključni, biće povećan broj obolelih i umrlih, ali uz gvozdenu disciplinu sigurno ćemo izbeći katastrofalan italijanski scenario, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović.

"Moramo da izdržimo 15 dana i da imamo gvozdenu disciplinu, ova nedelja će biti teška, ali i naredna, a mere se moraju sprovesti do kraja kako bismo se izborili. Biće u narednom periodu još slučajeva i obolelih i umrlih, zato je potrebno poštovati mere", rekao je on za "Blic". Prema njegovim rečima, u Italiji i Španiji mladi su razmišljali kako virus pogađa starije, ali to je loš primer i pogrešan pristup. "Njima je trebalo mesec dana da otkriju nultog pacijenta, a