U Srbiji i danas vetrovito, a evo kada se očekuje slabljenje olujnog vetra

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

U Srbiji će danas biti vetrovito i toplije. Na severu pretežno sunčano, tokom dana povremeno uz umerenu oblačnost

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti vetrovito i toplije. Na severu pretežno sunčano, tokom dana povremeno uz umerenu oblačnost. U ostalim krajevima umereno, a na jugu i potpuno oblačno, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar umeren i jak istočni, u oblasti Homolja sa udarima olujne jačine, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 1 do 6 C, najviša dnevna od 10 C na jugu do 16 C na severu zemlje, saoštio je Republički