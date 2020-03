Proleće se vratilo u Srbiju, objavljena prognoza za april

B92 pre 8 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti malo toplije vreme, pre podne u većini mesta pretežno sunčano, a posle podne biće promenljivo oblacno i suvo, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od jedan do šest stepeni, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. I u Beogradu će biti malo toplije. Pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od četiri do šest, najviša dnevna oko 17 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u nedelju će biti promenljivo oblačno, s ređom pojavom kratkotrajne kiše. U ponedeljak postepeno naoblačenje sa severa i zapada,