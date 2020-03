SAD ucenile Prištinu: Volimo vas, ali postoje neka pravila

B92 pre 16 minuta | Tanjug

Priština -- Specijalni izaslanik američkog predsednika Ričard Grenel istakao je da su SAD spremne da sarađuju sa svakom kosovskom vladom koja će odmah da ukine takse.

On je dodao da će u suprotnom podrška SAD izostati. Grenel je u intervjuu za prištinsku T7 rekao i da nema nikakvog plana za rešenje kosovskog pitanja koji bi podrazumevao razmenu teritorija, da su SAD to više puta ponovile ali, kako kaže, uvek ima onih koji to ne žele da čuju. Izričit je da SAD ne žele da garantuju pomoć Prištini, dok se druga strana oglušuje o zahtev da ukine takse. "Čvrsto verujemo da taksa nanosi štetu kosovskim građanima i ta mera bi