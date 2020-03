Stefanović: Do sada 667 krivičnih prijava zbog kršenja mera samoizolacije

Danas pre 57 minuta | Piše: Beta

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je do sada podneto 667 krivičnih prijava zbog kršenja obavezne mere samoizolacije od 28 dana koja se izriče ljudima prilikom povratka iz inostranstva.

On je za Radio-televiziju Srbije naveo da se 117 osoba nalazi u posebnim pritvorskim jedinicama namenjenim za sve one koje krše uredbu koja propisuje samoizolaciju, i podsetio da su juče izrešene prve kazne za to, u rasponu od dve ipo do tri godine. Ministar je naveo i da je samo sinoć pronađeno 138 osoba koje su kršile policijski čas, njima su mahom napisane prekršajne prijave. Stefanović je takođe ocenio da se gradjani sada ponašaju „disiplinovanije“ u poštovanju