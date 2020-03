Danas malo toplije, pre podne sunčano popodne oblačno

Politika pre 45 minuta

U Srbiji će danas biti malo toplije, pre podne u većini mesta pretežno sunčano a posle podne promenljivo oblačno i suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, prenosi Beta.

Na jugu i jugozapadu Srbije tokom dana će biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Duvaće slab promenljiv vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do šest stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni.U Beogradu će danas biti malo toplije, pre podne pretežno sunčano a posle podne promenljivo oblačno i suvo. Duvaće slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od četiri do šest stepeni Celzijusa, najviša