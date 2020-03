Vreme danas: Sunčano i toplije, do 18 stepeni

Sputnik pre 17 minuta

Vremenska prognoza za subotu, 28. mart.

U Srbiji malo toplije sa najvišom dnevnom temperaturom do 18 stepeni. Vreme u Srbiji U Srbiji u prepodnevnim satima u većini mesta pretežno sunčano. Posle podne biće promenljivo oblačno i suvo. Na jugu i jugozapadu Srbije tokom dana umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom, saopštio je RHMZ. Duvaće slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od 1 do 6 stepeni, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. Vreme u Beogradu I u Beogradu će biti