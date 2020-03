"Kurti me pogledao direktno u oči i rekao mi da će ukinuti taksu, nova vlada da uradi to što pre": Grenel otkrio detalje razgovora sa odlazećim premijerom

Večernje novosti pre 1 sat

Izaslanik američkog predsednika za dijalog Kosova i Srbija Ričard Grenel, u ekskluzivnom intervjuu za "Presing" na TV7 otkrio je detalje razgovora sa odlazećim premijerom Aljbinom Kurtijem i između ostalog rekao da je on obećao ukidanje takse, a od nove kosovske vlade, kaže očekuje obavezno ukidanje takse, piše Gazeta Ekspres "Pogledao me je direktno u oči i rekao da će ukinuti taksu", rekao je Grenel. On je podsetio da je stav Sjedinjenih Država je da „stopostotna