Smanjuje se stopa rasta obolelih u Austriji

U Austriji je juče, prvi put od početka pandemije koronavirusa, stopa porasta infekcije pala na ispod 10 odsto.

U Austriji je do juče u 18 časova, prema podacima Ministarstva zdravlja, 8.122 osobe pozitivno testirano na korona virsu. To je stopa rasta od 8,06 odsto u odnosu na prethodna 24 sata, najniža u protekle dve nedelje. Cilj austrijske vlade je da merama ograničenja slobode kretanja stopu rasta infekcije, koja je na početku bila između 30 i 40 odsto, spusti na jednocifren broj. Ministarstvo navodi i da je do sada izlečeno 410 lica, 185 više nego u petak.