Savet ginekologa: Dr Ljubić: Ovo nije idealno vreme da žene zatrudne

Blic pre 57 minuta | M. R. M.

Ovo nije idealno vreme da žene u Srbiji zatrudne, upozorio je specijalista ginekologije i akušerstva Aleksandar Ljubić. - Namamo puno informacija o tome šta radi korona virus fetusu u majčinom stomaku. Do 26. marta se mislilo da majka ne može da inficira bebu u svom stomaku, a onda se u Kini rodila beba koja je imala virus jer joj je majka prenela i niko ne zna kako se to desilo - rekao je dr Ljubić u emisiji "Prva tema". On je savetovao roditelje ili one koji to