Iz Abu Dabija poleće avion sa srpskim državljanima

Politika pre 1 sat

Vlada Srbije u dogovoru sa predsednikom Aleksandrom Vučićem danas je organizovala let Er Srbije za Abu Dabi, koji bi trebalo večeras da sleti na beogradski aerodrom sa 134 naših građana, među kojima je i pet beba, izjavio je za Tanjug ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Sutra je planiran let za Stokholm, koji će u povratku sleteti i u Brisel, kazao je Dačić. Takođe, u utorak su planirana dva leta, za Istanbul i let ATR-a za Bukurešt, dodao je ministar.