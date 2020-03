U Vojvodini preminuo četvrti pacijent zaražen korona virusom

Danas pre 2 sata | Piše: R. Balać

U Kliničkom centru Vojvodine jutros je preminuo četvrti pacijent zaražen korona virusom na teritoriji AP Vojvodine. Reč je o ženi iz Temerina, rođenoj 1939. godine, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

On je istakao da je na teritoriji AP Vojvodine 147 osoba zaraženo virusom korona, a da se na Infektivnoj klinici KCV leče njih 42. „Najviše obolelih imamo u Novom Sadu, ukupno 47, u Pančevu 16, Kikindi 15, Subotici 10 i u Bačkoj Palanci devet osoba“, naveo je Mirović. On je apelovao na građane da se pridržavaju meera i uputstava od Kriznog štaba i dodao da su „mere socijalne distance i ograničenja kretanja penzionera dale rezultate, a to pokazuje i podatak da je od