Policija rasturila žurku sa 25 odraslih i dece

Politika pre 57 minuta

LONDON – Britanska policija rasturila je masovnu karaoke žurku u grofoviji Derbišir, na kojoj je bilo 25 odraslih i dece, uprkos oštrim merama vlade za suzbijanje koronavirusa.

Policija Derbišira je saopštila da su policajci bili „apsolutno šokirani” kada su na jednoj adresi zatekli grupu od 25 odraslih i dece, koja je prisustvovala karaoke žurci, preneo je Skaj njuz. Derbyshire Police officers were said to be "in absolute shock" about the karaoke party in Dover Street, Normanton, at 10pm on Saturday. https://t.co/3cru8wNBwS— Evening Standard (@standardnews) March 29, 2020 Policija je na Tviteru objavila fotografije posluženja i muzičke