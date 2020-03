Lekler: Fetela neće uzdrmati priče oko ugovora

B92 pre 58 minuta | B92

Šarl Lekler, mladi vozač Ferarija, rekao je da njegovog timskog kolegu neće pokolebati situacija sa novim ugovorom.

Sebastijan Fetel je 2018. godine vozio sjajno, bio lider u šampionatu sve do VN Nemačke kada je napravio grešku, izleteo sa staze i poklonio pobedu Mercedesu. Fetel od tada nije isti, a u sezoni iza nas je Šarl Lekler uspeo da vozi dosta bolje od njega i u nekoliko navrata da upravo on dobije strategiju prvog vozača. Lekler ima ugovor sa Ferarijem do 2024. godine, a Fetelu je ovo poslednja godina ugovora i pritom nema naznaka hoće li mu Ferari ponuditi novi ili će