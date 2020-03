"Nadam se da će biti manje otpuštanja radnika"

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd -- Ministar rada Zoran Đorđević kaže da nema dileme da će paket ekonomskih mera koji će danas biti predstavljen, biti od velikog značaja za privredu i građane

On dodaje da se nada da će se sve manje poslodavaca odlučivati na to da otpušta radnike. On je rekao da je prethodnih dana rastao broj građana koji su se prijavljivali na evidenciju NSZ, a da je dan nakon što je predsednik Aleksandar Vucić izneo plan države, odnosno juče, zabeležen pad. "To pokazuje da su privrednici i i poslodavci shvatili ozbiljnost svega toga i veruju u to šta država radi te da nema potrebe za ođavljivanjem radnika. Nadam se da će posle