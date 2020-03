"Obezbedimo avione, a oni se vrate poluprazni"; "Mi nismo turistička agencija" VIDEO

B92 pre 2 sata | B92, Tanjug

Gotovo da više nema nijednog građanina Srbije koji je blokiran na nekom aerodromu ili graničnom prelazu, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

On navodi da je do sada prevezeno nešto manje od 4.000 ljudi, polovina avionom. "Prevezli smo oko 2.000 ljudi avionima, ali ima zahteva da to bude još toliko. Svakako, sada se razmatraju prioriteti", rekao je Dačić za TV Prva. Najavio je da je za danas planiran let iz Istanbula i Bukurešta, da će Srbija sutra organizovati i let iz Beča, a da se očekuje ponovo let iz Pariza. "U četvrtak će stići avion iz Češke, jedna kompanija vraća svoje radnike, biće let iz