Sutra ujutro slab mraz, tokom dana oblačno i hladno

Novi magazin pre 4 sata | Beta

U Srbiji će sutra ujutro biti slab mraz a tokom dana pretežno oblačno i hladno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu će biti suvo, u ostalim krajevima mestimično sa snegom. Više padavina očekuje se na jugu i istoku kao i u planinskim predelima gde će doći do formiranja odnosno povećanja visine snežnog pokrivača. Tokom noći očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima povremeno jak, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do nule, najviša dnevna od jedan do pet stepeni Celzijusa.