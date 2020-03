Kon: Ne sme da nas zavara pad obolelih od koronavirusa

RTV pre 42 minuta | FoNet

BEOGRAD - Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da je Srbija umesto očekivanog naglog rasta imala opadanje broja obolelih od korona virusa, ali da to ne treba da zavara i da će se u narednih pet do sedam dana videti da li je reč o ozbiljnom padu, što će pokazati masovnije testiranje.

"Mi za sada nemamo tako lošu situaciju u ukupno gledano vrlo nepovoljnoj situaciji", istakao je Kon u razgovoru za televiziju N1. On je rekao da je ono što se vidi ledeni breg, a da će masovno testiranje otkriti šta se dešava. Kon je naglasio da je otkrivanje ranih formi korona virusa značajno da bi ti ljudi bili izolovani. On je rekao da bi celodnevna zabrana kretanja imala smisla ako bi došlo do naglog skoka broja zaraženih i povećanog broja smrtnih slučajeva.