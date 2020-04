Na severu suvo, ostatak Srbije očekuje sneg

B92 pre 2 minuta | Tanjug

U Srbiji danas ujutru slab mraz, tokom dana pretežno oblačno i hladno, sa najvišom temperaturom do pet stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa snegom. Više padavina očekuje se na jugu i istoku kao i u planinskim predelima gde ce doći do formiranja odnosno povećanja visine snežnog pokrivača. Tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, istocni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najvisa dnevna od 1 do 5 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana pretezno oblacno i