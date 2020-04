"Uz poštovanje mera i do 240.000 žrtava. Bez toga 2,2 miliona"

B92 pre 6 sati | Tanjug

Bela kuća predviđa da će između 100.000 i 240.000 ljudi preminuti u SAD od posledica koronavirusa.

I to ukoliko se ljudi budu pridržavali smernica o držanju odstojanja, naveo je AP. Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Amerikance da slede "dve veoma teške nedelje" u borbi protiv širenja koronavirusa i pozvao ih da se do kraja aprila pridržavaju smernica o socijalnom distanciranju. "Apsolutno je kritično za američki narod da prati smernice u narednih 30 dana. To je pitanje života i smrti", rekao je Tramp na konferenciji za novinare u Beloj kući, a prenosi