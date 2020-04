Kisić: Još 5 osoba preminulo, ukupno 28 žrtava korona virusa, sutra sastanak kriznih štabova o daljem sprečavanju epidemije

Blic pre 45 minuta | N.N.G.

Još pet osoba preminulo je od korona virusa , saopšteno je danas na konferenciji u Vladi Srbije.

U Republici Srbiji je do 15 časova 01. aprila 2020. godine registrovano ukupno 1.060 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 810 osoba od kojih je 160 pozitivno i 650 negativno na novi korona virus. Do 15 časova, 01. aprila 2020.godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirana je ukupno 4371 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. Kako je rekla doktorka Darija Kisić, najavila