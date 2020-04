Pacijente iz Kvinsa dovode u bolnicu samo da tu umru

Politika pre 17 minuta

U Kvinsu gde živi trećina od ukupno 43.119 zaraženih Njujorčana situacija dramatična.- Za samo pet dan broj zaraženih u SAD od 100.000 popeo se do 200.000 pozitivnih na koronavirus

MAJAMI - Njujork je put od nulte osobe do 43.000 zaraženih, od kojih je petina u bolnicama, prešao od 1. marta do danas, a SAD su za samo pet dana od 100.000 stigle do 200.000 pozitivnih koliko će ih na kraju dana biti. Zbog toga nadležni iz minuta u minut upozoravaju na tešku borbu koja tek predstoji i prenose alarmantne reči zdravstvenih radnika da se trijaža već sprovodi kao na ratištu. Mediji uz zabrinjavajuće podatke, među kojima je i činjenica da je broj