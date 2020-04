Ujutru mraz, tokom dana sunčano, do 12 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 40 minuta

U Srbiji će danas biti slab mraz ujutru, a ponegde magla, a na jugu i istoku umereno do potpuno oblačno uz postepeno razvedravanje.

U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, istočni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od -5 do 1 , najviša dnevna od 4 do 12 stepeni, saopštio je RHMZ. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 9. aprila , biće pretežno sunčano. Do subote jutra hladna sa slabim prizemnim mrazem, a u petak na jugu i istoku i sa mrazem na 2 m visine. Dnevna temperatura u postepenom porastu. Do kraja sedmice u većini mesta biće malo ispod, a zatim oko