Pretežno sunčano i toplije, do 16 stepeni

B92 pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji će jutro biti hladno sa mrazem, a ponegde sa kratkotrajnom maglom.

U toku dana će na severu i zapadu pretežno sunčano i malo toplije, sa maksimalnom temperaturom od 9 do 16 stepeni. U ostalim krajevima pre podne pretezno suncano, a posle podne umereno naoblacenje. Provejavanje slabog snega ili kratkotrajna susnežica mogući su uveče i u toku noći ponegde na jugu zemlje. Vetar slab, promenljiv, samo jos ujutro i pre podne na jugu Banata umeren jugoistocni. Najniža temperatura od -6 do dva stepena, a najviša od devet do 16 stepeni. U