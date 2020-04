Bezobrazluk! Ministar zdravlja na novom zelandu krši sopstvene mere: Građani u kućama a on vozika bicikl po prirodi

Kurir pre 2 sata

Minstar zdravlja Novog Zelanda izvinio se premijerki Džasindi Ardern nakon što je fotografisan kako vozi bicikl tokom blokade zemlje zbog korona virusa.

Ministar Dejvid Klark branio se da je to bila jedina prilika tokom dana kada on može da vežba, ali i da je svestan da je prekršio preporuke sopstvenog ministarstva i da se zbog toga izvinjava. Heather du Plessis-Allan: The Health Minister should be fired https://t.co/OgFaRYF1zX pic.twitter.com/ltyDPMnItO — Newstalk ZB (@NewstalkZB) April 3, 2020 "Svestan sam svoje greške i jasno mi je da sada nije vreme za bavljenje raznim aktivnostima" rekao je Klark, kojeg je