Ovo su pravila za vikend: Evo kada će stariji od 65 u kupovinu, kada ćete šetati ljubimce, a tu je i pravilo za sahrane

Кrizni štab za suzbijanje bolesti COVID-19, kojim predsedava premijerka Ana Brnabić, definisao je funkcionisanje za predstojeći vikend, s obzirom na izmene ograničenja kretanja.

Građani stariji od 65 godina, moći će da kupe namirnice u prodavnicama u subotu, umesto u nedelju što je do sada bio slučaj. Prodavnice će za najstarije građane biti otvorene u subotu od 4 do 7 časova. Oni će zbog kupovine namirnica moći da napuste svoje domove od 3 do 8 časova ujutru. Vlasnici kućnih ljubimaca mogu od sada izvoditi svoje kućne ljubimce svakoga dana u periodu između 23 časa do 1 ujutru, i u nedelju od 8 do 10 časova ujutru. Кućnog ljubimca može