Institut za transfuziju krvi subotom radi od 8 do 12 časova

Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je da će zbog produženja policijskog časa tokom vikenda, subotom raditi od 8 do 12 časova.

Iz Instituta su podsetili da građani radnim danima mogu dati krv od 7 do 16 časova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je objavio nove mere u suzbijanju epidemije korona virusa koje između ostalog, podrazumevaju da će policijski čas tokom vikenda trajati od 13 časova u subotu do ponedeljka u 5 časova. Ta zabrana se ne odnosi na starije od 65 godina koji će kao i do sada, nedeljom ujutro od 4 do 7 časova moći da odu do prodavnica.