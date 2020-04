Krizni štab o funkcionisanju za vikend, penzioneri u subotu ujutru u nabavku umesto u nedelju

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Građani stariji od 65 godina, moći će da kupe namirnice u prodavnicama u subotu, umesto u nedelju što je do sada bio slučaj, a prodavnice će za njih biti otvorene u subotu od četiri do sedam časova, navodi se u saopštenju Kriznog štaba za suzbijanje bolesti covid-19.

Oni će zbog kupovine namirnica moći da napuste svoje domove od tri do osam časova ujutru, dodaje Krizni štab koji je danas definisao funkcionisanje za predstojeći vikend zbog izmene zabrane kretanja. Vlasnici kućnih ljubimaca mogu od sada izvoditi svoje kućne ljubimce svakoga dana u periodu između 23 časa do jedan čas ujutru, i u nedelju od osam do 10 časova ujutru. Kućnog ljubimca može izvesti samo jedna osoba, u trajanju od 20 minuta ne dalje od 200 metara od