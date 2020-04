Novi zeland: Ministar zdravlja prekršio zabranu kretanja

RTV pre 1 sat | Tanjug

VELINGTON - Ministar zdravlja Novog Zelanda izvinio se premijerki Džasindi Ardern nakon što je fotografisan kako vozi bicikl tokom blokade zemlje zbog korona virusa.

Ministar Dejvid Klark branio se da je to bila jedina prilika tokom dana kada on može da vežba, ali i da je svestan da je prekršio preporuke sopstvenog ministarstva i da se zbog toga izvinjava. "Svestan sam svoje greške i jasno mi je da sada nije vreme za bavljenje raznim aktivnostima", rekao je Klark, kojeg je prolaznik fotografisao kada se kombijem dovezao do parka blizu svoje kuće. Premijerka je rekla da očekuje da ministri prate uputstva koje traže od građana,