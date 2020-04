Imunolog Janković otkrio zašto su dve nedelje pred nama ključne kada je u pitanju korona: "Da svi do poslednjeg prepoznamo opasnost"

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Imunolog Srđa Janković rekao je da današnje brojke o obolelima i umrlima u Srbiji govore same za sebe i dodaje da su epidemiolozi znali da je porast broja obolelih neminovan u ovoj fazi. - Znali smo da ishod može biti i ovakav jer nismo svi zajedno bili rigorozni naročito prošlog vikenda, koliko smo se nadali da ćemo biti - rekao je Janković za Pink napominjući da to nije kritika niti optužba. On je rekao da od svih nas zavisi da li će porast biti ovako strm i da