Tramp neće nositi masku, „nošenje je dobrovoljno“

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da neće nositi masku uprkos novoj medicinskoj preporuci Amerikancima da to čine.

Kako prenosi BBC, Tamp je rekao da ne može da zamisli sebe kako pozdravlja predsednike, premijere, diktatore, kraljeve i kraljice u ovalnoj sobi dok nosi masku. On je naglasio da je pridržavanje preporuke o nošenju maski koje je izdato juče „dobrovoljno“. – Ne morate to da radite. Ne mislim da ću ja to raditi – rekao je Tramp. Preporuke koje su izdali Centri za kontrolu i prevenciju bolesti, vladina savetodavna agencija za javno zdravstvo, stigle su nakon što je u