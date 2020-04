"Otvorićemo radnje do početka maja"

B92 pre 30 minuta | B92

Beč -- Austrijski kancelar Sebastijan Kurc rekao je da je cilj njegove zemlje da se sve radnje otvore do početka maja.

On je dodao da će restorani, hoteli, kao i škole ostati zatvoreni barem do sredine maja, ali da će mali biznisi moći da počnu sa ponovnim otvaranjem kroz nekoliko nedelja. Kurc je istakao da će trenutne vanredne mere uzrokovane koronavirusom biti produžene do kraja aprila i apelovao je na Austrijance da poštuju propisane mere vlade, kao i socijalnu distancu, kako bi se restrikcije što pre okončale. On je takođe rekao da se Austrija drži bolje nego bilo koja druga