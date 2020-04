Božović: Najveću paniku podigao je Vučić

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Kulturolog Ratko Božović je ocenio da je povodom pandemije koronavirusa najveću paniku podigao upravo predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavom da će zatvoriti Srbiju u kuće na dve nedelje i da građani ni u prodavnicu neće moći da izađu.

On je za "Danas" naveo da bi bilo prirodno da Vučić oseti odgovornost za to što su se odmah napravili redovi u prodavnicama ali da "njemu to ne pada na pamet" i da je "za sve propuste našao dežurne krivce". "To su građani i kad ne mogu da se danima se testiraju i kad u bolnicama rade inficirani lekari i kad za njih nema adekvatne opreme. I kad se uveliko ističe da se struka pita, zna se da samo jedan odlučuje. A kad jedan odlučuje o svemu, ostali ne znače gotovo