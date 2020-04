U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra ujutru biti sveže, ponegde uz slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus jedan do šest, najviša dnevna od 15 do 19. U Beogradu jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na širem području grada povremeno jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od tri do šest, najviša dnevna oko 18. U Srbiji do četvrtka sunčano tokom dana uz porast dnevnih temperatura. Krajem sedmice temperatura iznad proseka.