Kisić Tepavčević: Većina nas može da nosi virus u sebi, a da ne zna

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević izjavila je da je za korona virus karakterističan fenomen "ledenog brega", to jest većina inficiranih ili nema simptome respiratorne infekcije ili su to blaži oblici koji liče na prehladu.

"To znači da većina nas može nositi ovaj virus u sebi a da to ne zna. Znači, mi početkom pete nedelje imamo 1.908 potvređenih slučajeva infekcije i barem pet do deset puta više inficiranih koji nisu prepoznati jer se osećaju dobro", rekla je Tepavčević, za današnje izdanje lista Blic. Prema njenim rečima, treba biti svestan da svako može da nosi ovaj virus u sebi i zato je mera samoizolacije ključ uspeha, da bi se stvorili uslovi da se zaustavi put prenošenja i