Nemački mediji: Povratak u normalnost neće biti brz

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

U Nemačkoj se raspravlja kada i po kojim kriterijumima popustiti mere protiv širenja virusa korona, a većina komentatora nemačkih listova misli da se to neće desiti brzo i lako i da je bolje na vreme to objasniti građanima, piše Dojče Vele (DW). Pojedini nemački političari, poput premijera Severne Rajne-Vestfalije Armina Lašeta, tražili su da do 20. aprila, kada se završava uskršnji raspust, premda su škole već sedmicama zatvorene, postoji jasna izlazna strategija