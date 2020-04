Otišao u posetu kod komšije, pa ga pretukao

B92 pre 1 sat | Tanjug

Policija je u Staroj Pazovi uhapsila J. V. (54) zbog sumnje da je nakon svađe komišiji kod kojeg je bio u poseti zadao više udaraca po glavi i telu.

On mu je naneo tešku telesnu povredu opasnu po život, saopštio je MUP. Povređeni muškarac je hospitalizovan u Urgentnom centru u Beogradu, saopšteno je iz MUP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. On se tereti za krivično delo teška telesna povreda opasna po život.