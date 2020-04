Kon: Ako ćemo drastične mere, sada je vreme

Dnevnik pre 17 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da nema više čekanja i da je, ako Srbija planira da uvede drastičnije mere, sada vreme da se o tome odlučuje.

On je za list Danas rekao da je sada maksimum epidemije i da se plaši još šeste nedelje. Upitan kakav je njegov lični stav i da li ima potrebe za rigoroznijim ograničenjima, Kon kaže da u Beogradu, koji je posebno ugrožen, mora na bilo koji način da se osigura da se kontakti između građana smanje do maksimuma, ali i da ne može da kaže da li to onda znači i 24-časovnu zabranu kretanja. Kako je istakao nema više vremena za pregovore i priču, "jer se sad spasavaju