Kisić tepavčević i Kon složni: Obećavajuće stanje, ali sad moramo da pokažemo koliko smo jaki!

Kurir pre 18 minuta

Da nije uvedeno vanredno stanje sada bismo imali ogromne probleme, izjavio je danas epidemiolog Predrag Kon.

On je rekao da ne može da kaže dokle će trajati mere i zabrane, pošto to zavisi od brojeva o zaraženima i preminulim od korona virusa i da će se tek videti sada brojevi zbog kontakata prethodnog vikenda, pošto inkubacija traje u proseku sedam dana. "Imamo ogroman broj novotestiranih sa blagim simptomima, u Beograud smo juče imali 205 testiranih u kovid ambulantama pošto do juče broj testiranih u njima nije bio trocifren". Kon kaže da će maksimum epidemije u Srbiji