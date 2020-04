Tramp preti suspenzijom uplata SZO

Novi magazin pre 8 minuta | Beta

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je da će SAD suspendovati svoje učešće u finansiranju Svetske zdravstvene organizacije, optužujući je da nije dobro reagovala na pandemiju koronavirusa kao i da je SZO, po njegovom mišljenju,previše naklonjena Kini, javlja AFP.

"Suspendovaćemo uplate suma namenjenih SZO" , izjavio je Tramp tokom redovnog dnevnog obraćanja štampi iz Bele kuće. Nekoliko minuta kasnije on je, kako kaže AFP, "napravio korak unazad" tvrdeći da on samo želi da prouči takvu mogućnost. "Ne kažem da ću to uraditi, ali ćemo prostudirati takvu mogućnost. Sve (u ponašanju SZO) je veoma povoljno za Kinu", izjavio je Tramp ne precizirajući šta pod tim misli. U utorak ujutro predsednik SAD je napisao tvit koji AFP