Sunčan i topao dan u Srbiji, naredne sedmice naoblačenje

B92 pre 28 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas tokom dana biti sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 18 do 22 stepena, saopstio je RHMZ.

Jutro će biti sveže sa slabim prizemnim mrazem, a vetar će uglavnom biti slab severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu će jutro biti sveže, u okolini grada sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar uglavnom slab severni i severoistočni, jutarnja temperatura oko 6, najvisa dnevna oko 22 stepena. U narednih sedam dana pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 20 do 23