Vlada Srbije usvojila novu meru, stupa na snagu u petak

Vlada Srbije saopštila je danas da je trajanje ograničenja kretanja za vikend izmenjeno, a da izmena na snagu stupa u petak 10. aprila.

Mera koja je usvojena u borbi protiv pandemije koronavirusa predstavlja potpunu zabranu kretanja od petka u 17 časova do ponedeljka u pet ujutru i važi za sve građane Srbije. Građani stariji od 65 godina mogu napustiti svoje domove u petak, od četiri do sedam časova ujutru, kako bi kupili namirnice u prodavnicama koje će raditi u petak, u istom periodu, od četiri do sedam časova ujutru. S obzirom na to da je zabrana kretanja produžena, građani svoje kućne ljubimce