Ljajić: U Novom Pazaru bolja situacija, političku borbu ostaviti za kasnije

Beta pre 3 sata

Potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je u Novom Pazaru situacija bolja nego pre nekoliko dana i da taj grad, ako se nastavi poštovanje svih mera, neće postati novo žarište korona virusa.

Ljajić je za TV Prva rekao da je juče od 36 testiranih troje bilo pozitivno na korona virus, da ih je ukupno 29, jedan je na respiratoru, a četvoro zaražene dece se dobro oseća.

Ministar je dodao da je Medicinska škola "Dva heroja" za manje od tri dana pretvorena u bolnicu u kojoj će od večeras biti smešteni zaraženi Novopazarci sa lakšom kliničkom slikom, dok se sutra očekuje da i 15 stanovnika ovog grada budu vraćeni sa beogradskog Sajma.

Komentarišući dešavanja posle posete predsednika Aleksandra Vučića i smenu pomoćnika gradonačelnika Novog Pazara koji je Vučićev potez oceno kao političku kampanju, Ljajić je rekao da je pomoć bila neophodna jer je Novi Pazar imao samo tri respiratora i da je političke ocene trebalo ostaviti za kasnije.

"Vučić je bio samo povod, a meta kritike sam bio ja, jer neće oni ovde uzeti nijedan glas Vučiću, on je poslužio za veći publicitet. Ljudi su zahvalni jer nam je ova pomoć značajna kao i osećaj da nisu zaboravljeni,a mi možemo da žalimo što drugi nisu pomogli", rekao je Ljajić.

On je dodao da ni jedna muslimanska zemlja osim Turske, nije odgovorila na poziv u pomoć, a da će kad god neka pomoć stigne on to objaviti.

"Kakvi bismo bili da sad ubiramo političke poene, ima za to vremena posle, sad se vodi borba za živote i ako nisam zaradio ranije političke poene, ne moram ni sada", istakao je Ljajić.

(Beta, 04.09.2020)